Складной смартфон Honor Magic V

Несколько месяцев назад стало известно, что первая складная модель Honor - внутреннее название Magic X - появится в четвертом квартале 2021 года. И похоже, что этот слух окажется правдой, поскольку сегодня Honor объявила, что скоро будет выпущен ее первый складной смартфон под названием Magic V.

Как и многие другие бренды, Honor также подтвердила, что выпустит смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1, который также будет использоваться в складном смартфоне Honor. Подробностей о Honor Magic V сейчас мало, но вы можете узнать о нем больше из утечек и официальных тизеров в ближайшие дни.