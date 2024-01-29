Складной смартфон Honor Magic V2 будет стоить 180 тысяч рублей

Профильный ресурс Mobiltelefon раскрыл российскую цену глобальной версии складного смартфона Honor Magic V2. Утверждается, что аппарат выйдет в ближайшее время по цене в 180 тысяч рублей за единственную версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. В международную продажу новинка поступила по цене в 2000 долларов.

Напомним, что Honor Magic V2 характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).
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