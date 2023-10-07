Складной смартфон Honor Magic Vs2 уже готов к выходу

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что складной смартфон Honor Magic Vs2 будет официально представлен уже на следующей неделе. Точная дата пока не называется. По данным источника, аппарат оснастят корпусом из магниевого сплава. Honor Magic Vs2 засветился на сайте сертификационного ведомства, которое подтвердило поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 35 Вт.

Напомним, что представленный этим летом Honor Magic V2 характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).