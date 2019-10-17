Складной смартфон Huawei Mate X получил дату выхода

Сетевые источники поделились подробностями о дате выхода складного смартфона Huawei Mate X, который должен был выйти еще в июне, но задержался из-за желания производителя доработать свое устройство. Утверждается, что предварительные заказы начнут приниматься уже 23 октября, а старт продаж намечен на 1 ноября. Впрочем, речь пока идет только о китайском рынке. Одним из отличий доработанной версии станет фирменная платформа Kirin 990 со встроенным модемом 5G. Цена смартфона ожидается в районе 2000 долларов.