Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в сентябре

Компания Huawei поделилась планами по выпуску своих грядущих флагманских смартфонов. Итак, модель Huawei Mate 20 X с поддержкой сетей пятого поколения появится в продаже в июне, Huawei Mate X со складным дисплеем станет доступен в сентябре, а еще не представленный официально Huawei Mate 30 5G можно будет купить в декабре 2019 года. При этом официальный анонс флагманов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro ожидается в октябре этого года.

Напомним, что Huawei Mate X оснащается OLED-дисплеем, который выполняет функции трех экранов: основного в сложенном режиме (6,6-дюйма, разрешение 2480:1148 пикселей и соотношение сторон 19,5:9, вспомогательного в сложенном виде (6,4-дюйма, 2480:892 пикселей, 25:9) и планшета в разложенном состоянии (8-дюймов, 2480:2200, 8:7,1). Толщина в сложенном состоянии всего 11 мм против 17 мм у Galaxy Fold. Также отметим аккумуляторы суммарной емкость 4500 мАч, 55-Вт технологию SuperCharge, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройную камеру и фирменный топовый чипсет Kirin 980.