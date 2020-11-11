Складной смартфон Huawei Mate X2 прошел сертификацию 3C

Не так давно складной смартфон Huawei Mate X2 прошел сертификацию китайского ведомства TENAA, а сегодня аппарат получил одобрение регулятора 3С. Это говорит о скором дебюте устройства. По данным 3C, смартфон оснащается поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

По предварительным данным, Huawei Mate X2 также получит 8-дюймовый складной дисплей с разрешением 2248:2220 пикселей, платформу Kirin 1000 (Kirin 9000), до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, поддержку Wi-Fi 6, а также основную камеру с главным датчиком разрешением 40-Мп и перископным модулем с 3-кратным оптическим зумом.