Складной смартфон Huawei Mate X2 уже стал бестселлером

Компания Huawei похвасталась успехами новенького складного смартфона Mate X2, который появится в китайской продаже завтра, 25 февраля. Оказалось, что на одних только торговых площадках JD.com и Suning.com было собрано 170 000 заявок на покупку. А ведь аппарат оценен в 2830 долларов за версию с 256 ГБ флеш-памяти и 2940 долларов за вариант на 512 ГБ.

Напомним, что новинка оснащается корпусом со сверхпрочной сталью и углеволокном, внешним 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2700:1160 пикселей. OLED, 8-дюймовым складным экраном с соотношением сторон 8:7,1 и разрешением 2480:2200 пикселей, аппаратной платформой Kirin 9000 с модемом 5G, батареей емкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядкой на 55 Вт, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (10-кратный оптический зум), 12 Мп (3-кратный зум) и 16 Мп (сверхиширик), три из которых могут похвастаться оптической стабилизацией.
Комментарии и отзывы Huawei Mate X2
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