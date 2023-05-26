Складной смартфон Huawei Mate X3 появился в российской продаже

Компания Huawei дала старт российским продажам складного смартфона Huawei Mate X3, который доступен по сниженной цене в 150 тысяч рублей за вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Напомним, что новинка характеризуется поддержкой двухсторонней спутниковой связи Beidou, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, 7,85-дюймовым внутренним дисплеем LTPO с разрешением 2496:2224 и кадровой частотой 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним экраном с разрешением 2504:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратный зум), селфи-камерой разрешением 8 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, батареей на 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, массой 239 г, толщиной в разложенном состоянии 5,3 мм и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 3.1.

Xiaomi 13 Lite оценили в 42 тысячи рублей …
Компания Xiaomi объявила о скором российском выходе смартфона Xiaomi 13 Lite, который был представлен нес…
iPhone 15 получит уникальную кнопку блокировки…
Некоторое время назад на просторах интернета пользователи обнаружили патент на новую кнопку, которая якоб…
Redmi Note 12 Turbo получит тонкие рамки …
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону Redmi …
Камерофон Oppo Find X6 Pro сразу стал бестселлером …
Компания Oppo похвасталась успехами флагманских смартфонов Find X6 и Find X6 Pro, которые буквально вчера…
Samsung Galaxy A34 оценили в 390 евро …
Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A34, который оценен в 390 и 460 евро за верс…
Redmi Note 12S оценен в 280 долларов …
Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 12S, который оценен на европейском рынке в 280…
Oppo A98 5G со 120-Гц экраном показали на рендере…
В базах данных сразу нескольких регуляторов обнаружились упоминания и качественное изображение смартфона …
Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Editio…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra Limited Edition, которая отлич…
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor