Складной смартфон Huawei Mate X3 показали на рендере

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился изображением и подробностями о складном смартфоне Huawei Mate X3, официальный релиз которого состоится 23 марта. Утверждается, что аппарат получит гибкий 2K-дисплей, прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тройную тыльную камеру с сенсорами Sony IMX766, IMX688 и IMX351, а также батарею ёмкостью 4800 мАч. В тот же день будет представлен и флагман Huawei P60, которому приписывают наличие той же однокристальной системы без поддержки сотовых сетей пятого поколения, основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX888 и объектива с переменной диафрагмой F/1,4–4,0. Что до Huawei P60 Pro, то она точно получит перископный модуль на сенсоре OmniVision OV64B.

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