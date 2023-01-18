Складной смартфон Huawei Mate X3 уже готов к выходу

Один из заслуживающих доверия инсайдеров заявил, что официальная презентация складного смартфона Huawei Mate X3 состоится в ближайшее время. По данным источника, это случится раньше дебюта флагманских смартфонов Huawei P60. Последние, как предполагается, представят в марте.

Что до Mate X3, то ему приписывают поддержку спутниковой связи второго поколения. Она даст возможность отправлять и получать короткие текстовые и голосовые сообщения, а также совершать короткие видеозвонки. Правда, реализована эта функция будет только в Китае.