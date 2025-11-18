Складной смартфон Huawei Mate X7 показали на рендерах

Компания HUAWEI опубликовала изображения складного смартфона Mate X7, который будет представлен 25 ноября вместе с моделями серии Mate 80. Отметим наличие тройной тыльной камеры с золотой окантовкой, а также фиолетовой, бордовой, голубой и белой расцветок корпуса. Характеристики смартфона пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Mate X6 оснащается корпусом толщиной 9,85 мм в сложенном виде и 4,6 мм в разложенном, корпусом из базальта и авиационного алюминия, 7,93-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой LTPO 120 Гц, разрешением 2440:2240 точек, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 6,45-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2440:1080 точек и пиковой яркостью 2500 нит, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и OIS), 40 Мп (сверхширик), 48 Мп (перископ) и 1,5 Мп (макро), двумя 8-Мп фронтальными камерами, АКБ ёмкостью 5110 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 50 Вт соответственно, модемом 5G и поддержкой спутниковой связи.

