Складной смартфон Huawei Mate X8 готов к выходу

Китайский инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о складном смартфоне Huawei Mate X8, выход которого, как утверждается, состоится в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие конструкции с горизонтальным типом складыванием, 6,5-дюймового внешнего экрана, 8,15-дюймового внутреннего дисплея с стеклом UTG, фирменной 9-ядерной однокристальной системы Kirin 9050 Pro с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим ускорителем Maliang 955, тыльной камеры с 50-Мп главным и перископическим модулями, а также модулем со сверхширокоугольной оптикой и камерой Red Maple для точной цветопередачи. Ёмкость батареи окажется не менее 6000 мАч. Ориентировочная цена смартфона составляет эквивалент 1500 долларов.