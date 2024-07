Складной смартфон Huawei Nova Flip показали на фото

В сети появилась подборка живых фотографий компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальная презентация которого запланирована на 5 августа. Аппарат выйдет в расцветках Zero White, Starry Black, Xiangxin Green и Sakura Pink.

Компания Nothing подтвердила существование смартфона CMF Phone 1, который сможет похвастаться «инновациям…

Компания Nothing объявила, что смартфон Nothing Phone (2a) Plus будет представлен 31 июля. Производитель …