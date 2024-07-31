Складной смартфон Huawei Nova Flip показали на фото

В сети появилась подборка живых фотографий компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальная презентация которого запланирована на 5 августа. Аппарат выйдет в расцветках Zero White, Starry Black, Xiangxin Green и Sakura Pink.

По предварительным данным, смартфон получит 6,94-дюймовый гибкий OLED-экран с разрешением 2690:1136 точек и динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, внешний 2,14-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (RYYB-сенсор оптического формата 1/1,56") и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4400 мАч, поддержку 66-Вт быстрой зарядки, однокристальную систему Huawei Kirin 9010E, 12 ГБ оперативной и 256, 512 и 1024 ГБ флеш-памяти, а также версиями тыльной панели из стекла и эко-кожи с толщиной 15,12/6,9 мм (в сложенном и разложенном состояниях) и 15,08/6,88 мм соответственно.

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