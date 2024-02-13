Складной смартфон Huawei Pocket S2 показали на рендерах

Китайские источники опубликовали первые изображениями компактного складного смартфона Huawei Pocket S2, который, как утверждается, выйдет уже до конца текущего месяца. Судя по рендерам, новинка будет выполнена в стиле первого поколения. Отметим лишь чуть увеличенный внешний экран и блок основной камеры с тремя модулями.

Напомним, что выпущенное в ноябре 2022 года первое поколение Huawei Pocket S характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2790:1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц, внешним 1,04-дюймовым OLED-экраном с разрешением 340:340 пикселей, новыми петлями с ресурсом в 400 000 тысяч циклов складываний-раскладываний, селфи-камерой на 10,7 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 40 Мп и 13 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, толщиной 7,2 мм в разложенном и 15,2 мм в сложенном состоянии, массой 190 г и боковым дактилоскопическим сенсором.