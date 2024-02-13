Складной смартфон Huawei Pocket S2 показали на рендерах

Китайские источники опубликовали первые изображениями компактного складного смартфона Huawei Pocket S2, который, как утверждается, выйдет уже до конца текущего месяца. Судя по рендерам, новинка будет выполнена в стиле первого поколения. Отметим лишь чуть увеличенный внешний экран и блок основной камеры с тремя модулями.

Напомним, что выпущенное в ноябре 2022 года первое поколение Huawei Pocket S характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2790:1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц, внешним 1,04-дюймовым OLED-экраном с разрешением 340:340 пикселей, новыми петлями с ресурсом в 400 000 тысяч циклов складываний-раскладываний, селфи-камерой на 10,7 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 40 Мп и 13 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 40-Вт проводной зарядки, толщиной 7,2 мм в разложенном и 15,2 мм в сложенном состоянии, массой 190 г и боковым дактилоскопическим сенсором.

Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro…
Компания Blackview объявила о выпуске нового защищенного смартфона BV9300 Pro, одной из особенностей кото…
Как снимает Realme 12 Pro. Фото…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфонах Realme 12 Pro и 12 Pro+, официальная презентация …
Представлен флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra…
Бренд Nubia пополнил ассортимент смартфонов флагманской моделью Nubia Z60 Ultra, которая оценена в Китае …
Poco M6 Pro оценен в 23 тысячи рублей …
В каталоге российского ритейлера «Ситилинк» появился смартфон Poco М6 Pro, который появится в продаже 1 ф…
Honor выходит на IPO на фоне отличного роста продаж…
Стоит напомнить, что компания Honor начал свой собственный путь после отделения от Huawei в конце 2020 го…
Huawei выпустит новую HarmonyOS, но не для всех…
Ранее в этом месяце компания Huawei сделала достаточно смелый шаг, заявив всему миру, что её грядущая опе…
Huawei Mate 60 Pro+ возглавил рейтинг DxOMark …
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского камерофона Huawei Mate …
Apple представила собственную ИИ для редактирования фото…
На текущий момент абсолютно очевидно, что компания Apple отстаёт от гигантов вроде ChatGPT от OpenAI и Ge…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor