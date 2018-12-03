Складной смартфон Microsoft Andromeda появится в 2019 году.

Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз слышали о складном смартфоне Microsoft от компании Microsoft, но, согласно книге под названием «Under the Surface», техническая компания удивит нас инновационным устройством в 2019 году. В книге рассказывается история о планшете, который при сгибании выступает в качестве смартфона. Но Microsoft не будет использовать обычную старую ОС Windows Phone, которая уже давно мертва. Как сообщается, в лучшем случае он предложит полноценный опыт работы с Windows с небольшим отрезком. В книге также рассказывается о других устройствах, которые Microsoft планирует до 2019 года. Ожидайте новую консоль Xbox One, ноутбуки Surface с чипами AMD вместо Intel, переработанную Surface Studio и непосредственный конкурент iPad Pro 12.9 с портом зарядки USB-C и закругленные углы экрана.