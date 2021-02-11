Складной смартфон Microsoft Surface Duo выходит в Канаде и Европе

Недавно мы писали о том, что складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на домашнем американском рынке до 1000 долларов. Причина удешевления – слабые продажи. Впрочем, это не мешает Microsoft готовить смартфон к выходу за пределы США. Уже 18 февраля Surface Duo выйдет в Канаде и странах Европы. В Германии за смартфон попросят 1550 евро, а в Великобритании – 1350 фунтов стерлингов.

Напомним, что аппарат характеризуется двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый экран PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, прошлогодним топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3566 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой.