Складной смартфон Moto Razr 40 Ultra появился в продаже

Компания Motorola дала старт китайским продажам складного смартфона Moto Razr 40 Ultra, который стоит 800 и 900 долларов за варианты с 8/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,9-дюймовым гибким pOLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 22:9, кадровой частотой 165 Гц и поддержкой HDR10+, 3,6-дюймовым внешним pOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 5 Вт соответственно, предустановленной ОС Android 13, поддержкой Wi-Fi 6E, модулем NFC, боковым дактилоскопом и защитой от брызг (IP52).
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