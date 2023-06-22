Складной смартфон Moto Razr 40 появился в продаже

Компания Motorola дала старт китайским продажам смартфона-раскладушки Moto Razr 40, который стоит 557 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка характеризуется гибким 6,9-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, 1,5-дюймовым внешним экраном, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, АКБ на 4200 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 8 Вт соответственно, ОС Android 13 «из коробки», поддержкой NFC и Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей 5G, защитой от пыли и влаги (IP52), двумя стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев.