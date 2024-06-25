Складной смартфон Moto Razr 50 Ultra оценен в 785 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Moto Razr 50 Ultra, которая оценена на дебютном китайском рынке в 785 и 855 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4,0-дюймовым внешним OLED-дисплеем с кадровой частотой LTPO 1–165 Гц и разрешением 1272:1080 точек, 6,9-дюймовым гибким экраном CSOT OLED с разрешением 2640:1080 точек и частотой обновления 165 Гц (1–165 Гц LTPO), сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (телефото), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.