Складной смартфон Moto Razr 50 Ultra оценен в 785 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Moto Razr 50 Ultra, которая оценена на дебютном китайском рынке в 785 и 855 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4,0-дюймовым внешним OLED-дисплеем с кадровой частотой LTPO 1–165 Гц и разрешением 1272:1080 точек, 6,9-дюймовым гибким экраном CSOT OLED с разрешением 2640:1080 точек и частотой обновления 165 Гц (1–165 Гц LTPO), сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (телефото), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.
Honor представила смартфон X6b…
Совершенно новое бюджетное устройство серии X от компании Honor с сегодняшнего дня официально доступно дл…
Redmi Turbo 3 показали на рендерах …
В сеть утекли качественные изображения и первое живое фото смартфона Redmi Turbo 3, официальная презентац…
Официально: OnePlus 12 Glacial White выйдет в июне…
Компания OnePlus объявила, что 6 июня в Индии будет представлена лимитированная версия смартфона OnePlus …
Nothing Phone (3) выйдет только в 2025 году…
Смартфон Nothing Phone (2) был официально представлен почти год назад — в июле прошлого года. Соответстве…
Vivo S19 Pro получит защиту от воды …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры смартфона Vivo S19 Pro, официальный релиз …
Huawei Pura 70 Ultra получит 1 ТБ флеш-памяти …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о конфигурациях флагманских смартфон…
Apple представит море новых ИИ-функций на презентации WWDC 2…
Сегодня западные журналисты сообщили, что основное внимание компании Apple на грядущей презентации WWDC 2…
Redmi K70 Ultra засветился в сети …
В базе данных IMEI GSMA обнаружился смартфон Redmi K70 Ultra, который фигурирует под модельным обозначени…
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor