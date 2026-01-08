Складной смартфон Moto Razr Fold показали на пресс-рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал пресс-изображения складного смартфона Moto Razr Fold, который еще не был представлен официально. Отметим наличие тройной основной камеры, отдельной кнопки на боковой грани и форм-фактора в стиле Samsung Galaxy Z Fold с почти квадратным соотношением сторон гибкого экрана.

Напомним, что прошлым летом был представлен складной смартфон Moto Razr 50 Ultra с платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4,0-дюймовым внешним OLED-экраном с частотой обновления LTPO 1–165 Гц и разрешением 1272:1080 пикселей, 6,9-дюймовым гибким дисплеем CSOT OLED с разрешением 2640:1080 пикселей и кадровой частотой 165 Гц (1–165 Гц LTPO), сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (телефото), селфи-камерой разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 4000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.