Складной смартфон Motorola Razr 3 получит SoC Snapdragon 8 Gen 1

Сетевые источники раскрыли подробности о новом поколении складного смартфона Motorola Razr, выход которого ожидается в этом году. Итак, устройству прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 1, 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ, гибкий AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой, врезанную фронтальную камеру, поддержку NFC для бесконтактной оплаты, поддержку технологии Ultra-Wide Band, а также предустановленную ОС Android 12. Отдельно отмечается, что у гибкого экрана отсутствует складка. Аппарат выйдет в Китае, Северной Америке и Европе.