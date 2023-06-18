Складной смартфон Motorola Razr 40 выходит в Китае

Компания Motorola начала принимать предварительные заказы в Китае на складной смартфон Razr 40, который оценен в 560, 600 и 660 долларов за версии с 8/128, 8/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт розничных продаж намечен на 25 июня.

Напомним ,что новинка оснащается гибким 6,9-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 1,5-дюймовым внешним дисплеем, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 8-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 13, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52, двумя стереодинамиками и боковым дактилоскопом.