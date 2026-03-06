Складной смартфон Motorola Razr 70 получит АКБ на 4500 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA появились характеристики складного смартфона Motorola Razr 70, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,9-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением 1080:2640 точек, внешний 3,63-дюймовый экран с разрешением 1056:1066 точек, боковой дактилоскопический сенсор, селфи-камеру на 32 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп, неназванную однокристальную систему с тактовой частотой до 2,75 ГГц, 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ или 18 ГБ ОЗУ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, двухъячеечный аккумулятор суммарной ёмкостью 4275 мАч (типичная ёмкость 4500 мАч), а также корпус с размерами 171,3:73,9:7,2 мм и массой 188 граммов. Официальный релиз смартфона ожидается уже в конце этого месяца или в начале следующего.

