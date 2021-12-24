Складной смартфон Motorola Razr Flip третьего поколения находится в разработке

Генеральный менеджер бизнес-группы Lenovo Mobile Чен Цзинь сообщил на Weibo, что компания работает над складным складным смартфоном Moto Razr третьего поколения. Исполнительный директор также сообщил, что телефон будет оснащен технологией «шарнир звездной орбиты», которая обеспечит плавный вид дисплея, в развернутом состоянии.

Складной мобильный телефон будет иметь более совершенный набор микросхем, улучшенные человеко-машинные интерфейсы и более привлекательный внешний вид. Он также показал вид сбоку устройства, в закрытом состоянии, чтобы подчеркнуть улучшение конструкции шарнира.
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