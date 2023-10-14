Складной смартфон OnePlus Open получит продвинутую камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне OnePlus Open, официальный релиз которого состоится уже 19 октября. По данным источника, аппарат получит основную камеру с модулями разрешением 48 Мп (новый датчик изображения Sony LYT808 с крупными пикселями) и 64 Мп (перископный модуль на сенсоре OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом), гибкий дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц и максимальной яркостью 2800 кд/кв.м, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, корпус толщиной в сложенном состоянии 11,7 мм и в разложенным 5,8 мм, массу 246 граммов и предустановленную фирменную прошивку OxygenOS 13.