Складной смартфон Oppo Find N испытали на прочность

На YouTube-канале JerryRigEverthing появилось новое видео, героем которого стал складной смартфон Oppo Find N. Напомним, что автор этого канала известен тем, что царапает, поджигает и в буквальном смысле пытается сломать смартфоны. Впрочем, новинка от Oppo оказалась крепким орешком.

Напомним, что смартфон оснащается 7,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1792:1920 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 1000 Гц, яркостью 1000 кд/м2, внешним 5,49-дюймовым экраном с разрешением 1972:988 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и яркостью 1000 кд/м2, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телефото), сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и 32 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей 5G, ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт и беспроводной на 15 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы Oppo Find N
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