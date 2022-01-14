Складной смартфон Oppo Find N появился в свободной продаже

Компания Oppo дала старт свободным розничным продажам складного смартфона Oppo Find N в Китае. Впрочем, вряд ли новинка достанется всем желающим – ранее сообщалось об 1 миллионе заказов. Причина ажиотажа проста – смартфон предлагается отличные характеристики при адекватной рыночной цене в 1200 долларов. При этом, Oppo Find N отличается от остальных складных смартфонов отсутствием складки на гибком экране.

Напомним, что в оснащение новинки вошел внутренний 7,1-дюймовый экран с разрешением 1792:1920 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 1000 Гц, яркостью 1000 кд/м2 и технологией Flexion Hinge для устранения складки между двумя половинками, внешний 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1972:988 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 1000 кд/м2, тройная основная камерая с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телефото), сдвоенная фронтальная камера с модулями на 32 Мп и 32 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей 5G, до 12 ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, АКБ на 4500 мАч, быстрая проводная 33-Вт зарядка и 15-Вт беспроводная на 15 Вт, боковой сканер отпечатков и предустановленная ColorOS 12 на базе ОС Android 11.
Комментарии и отзывы Oppo Find N
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