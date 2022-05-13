Складной смартфон Oppo Find N получает бета-версию Android 13

Вчера Google начал раздачу бета-версий первой сборки операционной системы Android 13. В частности, он был выпущен для складного смартфона Oppo Find N.

Стоит отметить, что Samsung еще не выпустила бета-версии Android 13 для Galaxy Z Fold 3, Flip 3 и других выпущенных устройств.

Бета-версия поставляется с приложениями Google GMS и может быть установлена ​​без каких-либо инструментов для прошивки. Пока что Oppo сделала предварительную версию Oppo Find N Android 13 доступной только для «сертифицированных» разработчиков в Китае. Напомним, официально Oppo Find продается только в Китае. Также была выпущена бета-версия Android 13 для Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi Pad 5 и Redmi K50 Pro.