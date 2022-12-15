Складной смартфон Oppo Find N2 Flip оценен в $1145

Компания Oppo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Oppo Find N2 Flip, которая может похвастаться 3,2-дюймовым внешним OLED-экраном. Новинку также оснастили крупным 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, производительной восьмиядерной платформой Mediatek Dimensity 9000+, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, процессором для обработки изображений MariSilicon X, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Смартфон оценен в 1145 и 1290 долларов за версии с 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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