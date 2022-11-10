Складной смартфон Oppo Find N2 получит 50-Мп камеру

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Oppo Find N2, который еще не был представлен официально. Утверждается, что грядущую новинку оснастят такой же основной камерой, как и OnePlus 11 (OnePlus, напомним, входит в состав Oppo). Это значит, что обе модели получит тройную камеру Hasselblad с главным модулем разрешением 50 Мп (новый сенсор Sony IMX890), сверхширокоугольным модулем на основе сенсора IMX518 и телемодулем с двукратным оптическим зумом на датчике IMX709. Предполагается, что оба смартфона выпустят в следующем месяце. Любопытно, что OnePlus 11 прочат новую флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а Oppo Find N2 – Snapdragon 8 Plus Gen 1.

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