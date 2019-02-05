Складной смартфон Samsung Galaxy F показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital опубликовало качественные рендеры складного смартфона Samsung Galaxy F, которые были созданы на основе утекшего недавно видео. Слухи прочат устройству 4,58-дюймовый вспомогательный дисплей с разрешением 840:1960 пикселей, доступный в сложенном состоянии, гибкий 7,3-дюймовый гибкий экран разрешением 1536:2152 пикселей, двойную основную камеру на 12 и 12 Мп, одинарную фронтальную камеру, топовые процессоры Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятор на 6000 мАч. Официальный анонс может ожидается в конце февраля, а старт продаж в конце марта по цене около 1800 долларов.