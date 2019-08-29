Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 показали на рендерах

Профильное издание Letsgodigital поделилось качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy Fold 2, который еще не был представлен официально. Отмечается, что изображения созданы на основе патента с горизонтальным, а не вертикальным расположением шарнира. Из-за этого мы имеем более короткий, но широкий смартфон в сложенном состоянии. Патент был подан 14 августа 2019 года. При этом Samsung может выбрать и другой вариант дизайна, который больше напоминает оригинальный Samsung Galaxy Fold. Последний, кстати, должен появиться в продаже в следующем месяце.