Складной смартфон Samsung Galaxy Fold получил первое обновление

Компания Samsung выпустила первый апдейт для недавно появившегося в продаже смартфона Galaxy Fold 5G. Речь идет о совсем небольшом обновлении, которое, впрочем, добавляет одно нововведение. Это функция Link to Windows, которая впервые появилась в топовом смартфоне Galaxy Note10. Как видно из названия, она дает возможность подключиться к ПК на Windows 10 беспроводным путем. Пока прошивка под номером F907BXXU1ASHA доступна в тех редких странах, где Galaxy Fold в версии 5G уже доступен для покупки. Например, сюда не входят США, в которых продается версия Galaxy Fold без поддержки сетей пятого поколения.