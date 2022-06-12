Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 показали на фото

В сети появилась первая фотография складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip4, официальный релиз которого ожидается в августе. В целом, дизайн нового поколения не будет кардинально отличаться от Samsung Galaxy Z Flip 3. Главным изменением в Samsung Galaxy Z Flip4 станет отсутствие складки на экране в разложенном состоянии.

Что до характеристик, смартфону прочат топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый складной дисплей с кадровой частотой 120 Гц, дополнительный 2,1-дюймовый sAMOLED-экран, 8 ГБ ОЗУ, тыльную камеру с главным модулем разрешением 12 Мп и батарею ёмкостью 3700 мАч.
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