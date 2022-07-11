Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 получит перо S Pen

В базе данных китайского регулятора FCC обнаружились подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold4, официальный релиз которого может состояться 4 августа. Итак, аппарат получит 7,6-дюймовый гибкий экран QXGA+ AMOLED, внешний 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, поддержку фирменного пера S Pen, аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, поддержку технологии Qualcomm Smart Transmit для лучшего качества связи, сдвоенную фронтальную камеру с модулями разрешением 16 Мп и 10 Мп, а также тройную основную камеру с датчиками разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телефото с трёхкратным зумом).

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