Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 показали на фото

Авторитетный информатор Ice Universe поделился фотографией внешнего экрана складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, рамка дисплея получилась довольно толстой. Также отметим более прямые углы, чем в Fold5. По предварительным данным, Z Fold6 оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, менее заметной складкой на гибком экране благодаря использованию ультратонкого стекла (UTG), титановым корпусом и камерами, как в предыдущем поколении.