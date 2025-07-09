Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 оценили в 2100 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold7, которая может похвастаться толщиной корпуса 8,9 мм мм в сложенном состоянии и массой 215 граммов.

Новинку также оснастили 8-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2184:1968 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек и частотой обновления изображения до 120 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, беспроводной и обратной зарядок, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Смартфоны появятся в продаже 25 июля по цене в 2100, 2230 и 2520 евро за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.