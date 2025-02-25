Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold7, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8,2-дюймовым гибким экраном, внешним 6,5-дюймовым дисплеем, 2-Мп подэкранной селфи-камерой, 10-Мп обычной фронтальной камерой, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 200 Мп, корпусом с размерами 158,4:143,1:4,5 мм в разложенном виде и толщиной 9,5 мм в сложенном состоянии, а также аккумулятором ёмкостью 4400 мАч.