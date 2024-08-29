Складной смартфон Samsung W25 будет очень тонким

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о складном смартфоне Samsung W25, релиз которого ожидается уже в конце сентября. По данным источника, толщина устройства в разложенном состоянии составит 4,9 мм, а в сложенном – 10,6 мм. Любопытно, что создатели смартфона называют его Samsung Galaxy Z Fold Special Edition и Galaxy Z Fold6 slim. Также флагману приписываю наличие 6,5-дюймового внешнего и 8-дюймового внутреннего экранов.

Напомним, что этим летом был представлен смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 с внешним 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2376:968 точек, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, внутренним 7,6-дюймовым экраном с разрешением 2160:1856 точек, той же частотой обновления и поддержкой стилуса S Pen, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256, 512 или 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп и (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), 10-Мп фронтальной камерой и 4-Мп подэкранной селфи-камерой, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP48.
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