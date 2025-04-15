Складной смартфон Vertu Quantum Flip оценили от 5400 евро

Компания Vertu объявила о выпуске складного смартфона Quantum Flip, в основе которого лежит сильно переделанный Nubia Flip 2. Новинку оснастили топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, системой охлаждения с паровой камерой и микро-насосом, 6,9-дюймовым внутренним экраном с разрешением 2790:1188 пикселей, 3-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 682:422 точки, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора OmniVision OV50E и оптической стабилизации, селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, 65-Вт проводной быстрой зарядкой, поддержкой спутниковых сообщений и традиционно богатой отделкой корпуса. Цена на Quantum Flip стартует с 5400 евро за титановую версию и заканчивается 20750 евро за вариант с черной крокодиловой кожей и золотой рамкой.

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