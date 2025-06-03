Складной смартфон Vivo X Fold 5 показали на видео

Компания Vivo опубликовала видео, на котором сравнивается масса смартфона X Fold 3 и еще не представленного X Fold 5. Разумеется, грядущая новинка оказалась легче. По данным инсайдеров, Vivo X Fold 5 весит 209 граммов, имея в оснащении 8,03-дюймовый складной дисплей, 6,53-дюймовый внешний экран, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/68/69. Ранее сообщалось, что официальная презентация устройства состоится в конце июня.