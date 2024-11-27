Складной смартфон Vivo X Fold 5 получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о складном смартфоне Vivo X Fold 5, который придет на смену выпущенным восемь месяцев назад X Fold 3 и 3 Pro. Итак, новинке приписывают наличие рекордно тонкого корпуса, флагманского 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки беспроводной зарядки, защиты от воды в соответствии со степенью IPX8, ультразвуковых дактилоскопов в обоих дисплеях и основной камеры с тремя 50-Мп модулями (главный, сверхширик и перископ с 3-кратным оптическим приближением и плавающей линзой). Официальный релиз серии Vivo X Fold 5 ожидается самое ранее во втором квартале этого года.

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