Складной смартфон Vivo X Fold 6 получит 200-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Vivo X Fold 6, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие топового 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9500, батареи ёмкостью около 7000 мАч, тройной тыльной камеры с модулями на 200 Мп (крупный датчик изображения), 50 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), а также бокового дактилоскопического сенсора.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Vivo X Fold5 оснащается 6,53-дюймовым внешним и 8,03-дюймовым внутренним дисплеями с кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором на 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, а также основной камерой с тремя 50-Мп модулями.
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