Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 оценили в 835 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью MIX Flip 2, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили матовой металлической рамкой, трёхсторонним микроизогнутым дисплеем и защитным стеклом Dragon Crystal Glass 2.0, 4,01-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 1392:1208 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 6,86-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с разрешением 2912:1224 точки и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, от 256 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115°), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5150 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и шарниром с ресурсом 200000 складываний. Цена базовой версии с 12/256 ГБ составляет 835 долларов.

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