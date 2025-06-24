Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 показали на рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения компактной раскладушки MIX Flip 2, презентация которой запланирован на 26 июня. Аппарат демонстрируется в черной, золотистой, фиолетовой и голубой расцветках. Производитель подтвердил наличие 6,86-дюймового микроизогнутого экрана, матовой металлической рамки корпуса, новой конструкции шарнира, топовой 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, батареи ёмкостью 5165 мАч, 4,01-внешнего дисплея и сдвоенной тыльной камеры с оптикой от Leica. При этом толщина корпуса в разложенном состоянии составляет 7,57 мм, а масса – 199 граммов. Выйдет ли смартфон на глобальный рынок, пока не сообщается.