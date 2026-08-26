Складной смартфон Xiaomi MIX Ultra засветился на фото

Руководителя компании Xiaomi Лэя Цзюня сфотографировали с неизвестным смартфонов в бордовой расцветке. Источники утверждают, что перед нами складной Xiaomi MIX Ultra. По предварительным данным, аппарат получит внутренний 7,5-дюймовый складной дисплей, боковой дактилоскопический сенсор, новую фирменную однокристальную систему Xring O3, которая набирает в бенчмарке AnTuTu более 5 млн баллов, батарею ёмкостью около 6000 мАч, поддержку беспроводной зарядки и предустановленной фирменную оболочку HyperOS 4 на базе операционной системы Android 17. Дата официальной презентации пока не раскрывается.