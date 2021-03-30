Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold оценен в €1300

Компания Xiaomi в рамках сегодняшней презентации показала свой первый складной смартфон – Mi Mix Fold. Новинка характеризуется 8,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым экраном с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, аккумулятором на 5020 мАч и поддержкой проводной подзарядки на 67 Вт. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 1300 евро, с 12/512 ГБ – 1430 евро и 16/512 ГБ – 1700 евро.