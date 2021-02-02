Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold показали на рендерах

Авторитетный инсайдер TechinDeep опубликовал подробности и основанные на патентах рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix Fold, который еще не был представлен официально. Если верить источникам, аппарат получит основной AMOLED-дисплей с разрешением 2480:1860 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, совсем небольшой дополнительный дисплей, тройную тыльную камеру с главным модулем на 50-Мп датчике изображения производства Sony, сверхширокоугольный модуль и телефото модуль с 3-кратным оптическим зумом, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, модуль NFC для бесконтактных платежей, слот для двух SIM-карт и стереодинамики.