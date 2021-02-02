Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold показали на рендерах

Авторитетный инсайдер TechinDeep опубликовал подробности и основанные на патентах рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix Fold, который еще не был представлен официально. Если верить источникам, аппарат получит основной AMOLED-дисплей с разрешением 2480:1860 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, совсем небольшой дополнительный дисплей, тройную тыльную камеру с главным модулем на 50-Мп датчике изображения производства Sony, сверхширокоугольный модуль и телефото модуль с 3-кратным оптическим зумом, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, модуль NFC для бесконтактных платежей, слот для двух SIM-карт и стереодинамики.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix Fold
Обзоры:
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 долларов

Китайский магазин Giztop, который отправляет свои заказы почти во все страны мира, неожиданно снизил цены...
Смартфон Moto G Stylus (2021) засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился смартфон Moto G Stylus (2021), который еще не бы...
Samsung Galaxy S21 появился в продаже

Компания Samsung Electronics дала старт продажам флагманских смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy ...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Наушники Samsung Galaxy Buds Pro с автон...
Наушники Samsung Galaxy Buds Pro с автонБольшая часть информации о беспроводных наушниках Galaxy Buds Pro уже известна. Наушники будут оснащены 1...
Energizer представила зарядные устройств...
Energizer представила зарядные устройствEnergizer представила линейку быстрых зарядных устройств Power Delivery мощностью от 20 Вт до 90 Вт. Новы...
Геймерам не хватает PS5...
Геймерам не хватает PS5Спустя всего неделю после старта продажи стало ясно, что многим людям нужна PlayStation 5 (или Xbox Serie...
Предполагаемый iQOO 7 (V2049A) обнаружен...
Предполагаемый iQOO 7 (V2049A) обнаруженВ базе данных китайского управления 3C появился загадочный телефон 5G с зарядным устройством на 120 Вт. Э...
Vivo Y12s скоро выйдет в Индии...
Vivo Y12s скоро выйдет в ИндииВ ноябре Vivo анонсировала смартфон Vivo Y12s на некоторых рынках Юго-Восточной Азии, но информации о пол...
Рендеры Redmi K40 оказались фейками...
Рендеры Redmi K40 оказались фейкамиОдин из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил о том, что появившиеся недавно в сети изображения еще не п...
OPPO A53 5G с частотой обновления 90 Гц ...
OPPO A53 5G с частотой обновления 90 Гц Компания OPPO представила бюджетный смартфон A53 с поддержкой 5G. Смартфон в настоящее время доступен для...
Представлена компактная карта MSI GeForc...
Представлена компактная карта MSI GeForcКомпания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC V1, которая очень п...
Gigabyte NVIDIA NVLink мост для подключе...
Gigabyte NVIDIA NVLink мост для подключеGigabyte начнет продажи нового моста NVLink "GC-ANVLINK" для серии видеокарт GeForce RTX 30 уже на следую...
Fossil Gen 5E вышли в Индии...
Fossil Gen 5E вышли в ИндииСамые новые умные часы Fossil на ОС Android Wear, получившие название Fossil Gen 5E, были впервые предста...
Xiaomi Mi 11 разошелся тиражом в миллион...
Xiaomi Mi 11 разошелся тиражом в миллионПредставленный в самом конце прошлого флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 сразу же стал бестселлером – уже ...
Thermaltake представила корпус Divider 3...
Thermaltake представила корпус Divider 3Компания Thermaltake расширяет свой ассортимент корпусов представив новинку Divider 300 TG. Он будет дост...
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor