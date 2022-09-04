Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold получает обновление Android 12

Первый складной смартфон компании Xiaomi - Mi Mix Fold начал получать обновление Android 12. Напомним, что он дебютировал в конце марта с Android 11 из коробки.

Обновление программного обеспечения для смартфона Mi Mix Fold поставляется с номером сборки V13.1.1.0.SJTCNXM. Согласно официальному журналу изменений, обновление поставляется с исправлением безопасности от августа 2022 года. Также стоит отметить, что складной смартфон оснащен оснащен оболочкой MIUI 13. Обновление Android 12 для Xiaomi Mi Mix Fold привносит стандартные улучшения и функция, а также исправления ошибок. Будет ли смартфон обновлен до Android 13 или до Android 12L в будущем не сообщается.
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