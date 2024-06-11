Складной смартфон Xiaomi Mix Flip засветился на фото

О том, что компания Xiaomi готовит к выходу свой первый складной смартфон в формате раскладушки, было известно давно. Теперь наконец в сети появилась первая фотография Mix Flip – аппарат был замечен в руках руководителя Xiaomi Лэй Цзюня. Вероятно, китайский производитель сам и организовал «утечку», дабы подогреть интерес публики к грядущей новинке.

По предварительным данным, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и 60-Мп модулем с двухкратным оптическим приближением, селфи-камерой на 32 Мп и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.